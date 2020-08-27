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美圖中期虧轉盈 賺2494萬

2020-08-27 列印
　　美圖公司（1357），上半年度以非國際財務報告準則（Non-IFRS）計扭虧為盈，賺2494萬元（人民幣，下同），主打的社交應用程式「美圖秀秀」日均使用時長增加3.4分鐘，至15.4分鐘。該公司首席執行官吳欣鴻表示，海外高級訂閱服務收入取得進展，正計劃引入中國，料全年亦可轉虧為盈。

        美圖中期收入增長20.1%，至5.57億元，虧損亦大幅收窄95.7%，至1595.3萬元。期內月活躍用戶多4.6%至2.95億戶，當中海外用戶急增10.1%至接近1.2億戶。收入當中，高級訂閱服務及應用內購買收入大增2.09倍，至8413萬元，吳欣鴻，主要受日本、美國等每戶平均收入（ARPU）比重較高的地區帶動，因當地較具備付費意識，並指出會將該商業模式引入中國，相信整體ARPU也可逐步提升。

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