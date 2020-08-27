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龍湖純利63.4億 完成年銷售逾半

2020-08-27 列印
　　龍湖（960）截至6月底止，中期純利按年微升0.45%，至63.39億元（人民幣，下同），每股基本盈利107.9分；派中期息每股40分，按年升11.1%。首席執行官邵明曉昨在線上業績會中表示，今年首7個月已完成全年2600億元銷售目標的過半，全年可售資源4100億元，有信心完成目標。

　　龍湖上半年合同銷售額按年增5.2%，至1111億元。期內總收入錄得511.41億元，按年增32.6%；當中，物業管理及相關服務收入約25.3億元，按年增38%。剔除公平值變動等影響後，核心溢利按年增12.1%，至52.7億元。

　

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