允通脹超2% 市場憧憬低息 儲局新機制 杜指升160點

聯儲局同意實施平均通脹目標機制，允許通脹率在一段時間內適度高於2%水平，市場解讀為今後長期維持低利率，刺激美股造好。截至本港時間晚上11時，杜指報28615點，升283點；標普500指數報3498點，漲19點；納指報11702點，升37點或。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28492點，升160點；標普500指數收報3484點，升5點；納斯達克指數收報11625點，跌39點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.65港元，較香港收市價升0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見551.65港元，較香港收市價跌6.35港元。



標指續創新高



美國聯儲局主席鮑威爾在網上舉行的Jackson Hole貨幣政策年會上發表講話，一如市場預期提出平均通脹目標，聯儲局力求使通脹率在較長一段時間內保持在平均2%的水平，以彌補過去通脹放緩的影響，並承諾每5年進行一次政策審查。



他指，貨幣政策委員會（FOMC）認為，就業市場和通脹下行風險已增加，低通脹將導致通脹預期下滑，進而削弱透過調降利率來穩定經濟的能力。



美國第二季國內生產總值（GDP）跌31.7%，市場預期為跌32.5%；個人消費跌34.1%，第一季跌6.9%；核心個人消費支出價格指數下降1%，前一季為增長1.6%。美國首次申請失業救濟人數達100.6萬人，按周減少9.8萬人，市場預期為100萬人。



美黑名單24華企 恒指挫210點



南海局勢進一步升溫，美國將包括中交建（1800）等24間華企納入出口管制黑名單，投資者憂慮兩國關係進一步轉差，累恒指於期指結算前夕走弱，低開22點至全日高位報25469點，隨後沽盤急加，恒指曾挫305點，低見25186，收報25281點，回吐210點；小米（1810）績優飆一成一，提振恒生科指跑贏大市，收報7540點，抽升3.65%；港股成交總額增加至1506億元。



油價向下。紐約期油收報43.04美元，下跌35美仙，跌幅0.9%。



金價走軟。於紐約商品交易所，交投最活躍的12月份期金比前一交易日跌19.9美元，收報每盎司1932.6美元，跌幅1.02%。



國統局公佈，7月規模以上工業企業實現利潤總額5895.1億元人民幣，按年增長19.6%，增速比6月增加8.1個百分點，連升三個月。A股反覆向好。



上證指數收報3350，升0.61%；深成指數收報13535，揚0.79%；兩市成交合計8378億元人民幣。