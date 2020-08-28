中證監：中企願配合美監管審計

在美上市中概股因審計收緊，面臨被除牌危機一事或有轉機。中國證監會副主席方星海接受外電訪問時表示，中國願意配合美國監管機構，允許機構對部份最敏感的企業進行審計，因處於國家安全考慮，中證監會堅持編輯部分信息，但強調此舉屬於國際通行的做法。



方星海表示，中國證監會曾在月初，向美國證監會轄下有關部門提出建議，允許美國選擇任何一家國有企業進行審計試點，但出於國家安全的考慮，仍會編輯部份信息。



方星海又指，中美雙方都不能在中美金融脫鈎中獲益，對國際金融中心的紐約，以及中國企業同樣不利。他認為，隨著雙方信心增加，或可以著手處理有關的敏感問題，達到令雙方都滿意的局面。



方星海強調，中國有誠意解決會計問題上的僵局，呼籲雙方應直接對話，解決長達數年的整段。