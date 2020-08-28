農夫山泉孖展1743億 傳上限定價21.5元

於內地有「水中茅台」之稱的包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉（9633）昨日截孖展認購，本報統計15家證券商數據，在多家證券商孖展額度一再「借爆」情況下，第三日仍然再增加144.5億元，錄得1742.71億元孖展認購，以公開發售部份集資5.84億元計算，超額認購逾297倍。



新股沉寂逾一個月，農夫山泉成近期「新股黨」垂涎三尺的獵物。多家證券商早前宣佈預留的孖展額度在首日均已被「借爆」，其餘兩日僅能再「加碼」數億至數十億元，當中耀才第三日再追加20億元，合共借出340億元，輝立追加17億元至327億元，富途則於三日陸續放出額度，最終合共借出265.98億元，信誠再「加碼」6億元，至212億元，大華繼顯亦追加10億元，最終合共借出180億元。



據路透旗下《IFR》引述消息人士指，農夫山泉計劃以招股價上限21.5元定價，而國際配售部份預計獲大倍數超額認購，已經於昨日（27日）下午5時提早關閉認購通道。



德琪醫藥申上市



藥明康德（2359）、泰格醫藥（3347）等有份投資的未有營收生科股德琪醫藥（Antengene）遞交上市申請，德琪醫藥是一家亞太地區臨牀階段專注於創新抗腫瘤藥物的生物製藥公司，目前合共組建12種治療腫瘤藥物資產的創新型管線，截至可行日期，公司合共有九項正在進行的臨牀試驗以及五項計劃啟動的臨牀試驗，當中有兩個小分子藥物XPO1已在美國獲批並上市，高盛以及摩根大通為聯席保薦人。



德琪醫藥自2017年起合共進行三輪融資，當中最新一輪於今年7月份完成，獲得富達、高瓴、啟明創投、新加坡政府投資公司等資本入股，涉及交易金額為9700萬美元（折合約7.6億港元），而過往的融資中，杭州泰格、藥明康德等公司已有參與投資。







