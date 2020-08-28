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星島半年綜合收入四億

2020-08-28 列印
　　星島新聞集團（1105）昨日公佈，上半年度綜合收入約4億元，錄得虧損約6130萬元，去年同期蝕約769萬元，不派中期息。隨疫情令網上媒體使用增加，《星島日報》每月瀏覽量按年上升76%；《頭條日報》穩佔香港第一免費報章的地位，並擴大免費報廣告的市佔率。

　　星島指出，香港經濟及廣告市場因疫情而受重創，令業績受嚴重影響。星島表示，上半年香港的廣告總開支按年跌31%，減幅前所未見，報章廣告總開支下跌48%，其收費及免費報章市場均受嚴重拖累。

        星島旗下《頭條日報》上半年擴大了免費報章廣告的市場佔有率，持續領先對手。

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