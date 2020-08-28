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網龍少賺兩成 將推三款新遊戲

2020-08-28 列印
　　網龍（777）昨日公佈，截至今年6月底止中期業績，純利3.36億元（人民幣，下同），按年下挫20.2%，每股盈利60.93元，派中期息0.25元，按年上升66.7%；非通用會計準則（Non-GAAP）純利4.5億元，按年下跌5.5%。

        該公司副董事長兼執行董事梁念堅表示，受新冠肺炎疫情影響，以及上半年未有推出全新遊戲，影響旗下手遊的周期，導致收入受到影響。他指出，隨着疫情緩和，公司下半年將推出三款魔域系的遊戲，預計對下半年收入帶來正面影響。

        網龍昨日收報24.9元，升6.8%。



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