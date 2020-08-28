疫市收入勁增1.14倍 港視中期轉賺1.09億

經營網購平台HKTVmall的香港電視（1137）昨日公佈，上半年扭虧為盈，賺1.09億元，去年同期蝕1.55億元；每股盈利0.12元，不派中期息。



港視副主席兼行政總裁王維基表示，疫情對上半年業績表現有幫助，但並非主因，相信消費模式已改變，不擔心疫情後會影響業務；公司於年初時配股集資的4.5億元，能應付未來三年的擴張計劃，短期內未有集資的需要。



港視指出，轉虧為盈主要是，期內收入按年大增1.14倍，至13.4億元；訂單總商品交易額（GMV）按年大增1.13倍，至27.5億元，以及毛利率錄得24.8%，按年上升3.6個百分點。王維基指出，上調公司全年總商品交易額(GMV)的目標至56至58億元，預料下半年GMV能達至28至30億元。



截至6月底止，公司員工共有1555名。王維基表示，會繼續參與政府第二輪的「保就業計劃」，並會繼續增聘人手，目前員工已增至近1800人。



短期無集資需要



另外，永旺（984）昨公佈上半年業績，虧損按年收窄51.7%，至7202.9萬元；期內收入按年升6.8%至51.6億元。當中，香港業務虧損收窄25.2%至6656.3萬元，收入升15.9%至24.2億元；內地業務則扭虧為盈，錄得盈利206.9萬元，收入微跌至27.3億元。派發中期股息每股5仙，按年跌77.3%。



董事總經理中川伊正表示，預計下半年虧損將進一步收窄，有信心可以恢復2018年下半年的水平。



