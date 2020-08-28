中環IFC外望——八達通支付服務進軍世界

即將榮休的八達通行政總裁張耀堂接受本報專訪時表示，八達通未來有五大目標，其中之一是擴張業務版圖，一方面向世界出發，讓港人身處外地都可用八達通支付服務；另方面進一步向內地發展，讓港人一張八達通卡在手，便可通行全國用來搭公共交通。



談到八達通將來的工作時，張耀堂表示，八達通定下了五個主要目標，一是繼Samsung及iPhone後，期望將來所有手機都能開通八達通功能；二是簽定更多合作商戶，以搶佔現時佔比仍達30%的現金支付市場；三是希望發展更多商用版八達通App服務，目前正向中小型零售商戶和的士司機力銷更為方便的八達通流動收款機；四是繼續多做線上支付服務。



至於第五個目標，就是在地域上擴張版圖。他說，冀藉夥拍國際性公司，將八達通支付服務引進到世界各地，讓港人不但在港可用八達通，即使身在外地一樣能用八達通付款；內地發展方面，則希望八達通卡能一卡通行全國，便利港人不論在內地任何地方，都能以手上的八達通卡乘搭內地的公共交通工具。



保泰推團體醫保 月費低至10元



本港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）創新不斷，近期又推出團體醫療保險計劃，以低門檻吸引中小企業，每人每月保費低至10元。另外，Bowtie 聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝接受本報訪問時表示，近期公司每月新增2000至3000名客戶。



顏耀輝表示，現時香港有近34萬間中小企，且據香港政府統計處的資料顯示，全港約4成僱員未有團體醫療保險，造成嚴重「保障缺口」；希望Bowtie可為他們提供第一份團體醫療保障。該計劃提供3種級別選擇，其中入門級別每人每月保費僅需10元，成長及企業計劃則分別為98元及198元；3人或以上即可投保，毋須申報健康，無等候期。除住院及手術保障外，員工可無限次以會員價使用網絡門診及牙科服務，成長及企業級別計劃亦提供每年一次的身體檢查。



顏耀輝稱，計劃推出之初，已吸引不少本地中小企投保，包括本地初創電子銷售平台、非牟利組織及獸醫組織，其中不少投保公司為首次購買團體醫療保障。



高瞻