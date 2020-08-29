儲局放鴿 港股升140點

手機股表現兩極，大摩一周內兩度下調瑞聲（2018）目標價，瑞聲下滑1.71%，收報48.95元；舜宇（2382）走低0.76%，收報118.1元。相反，比亞迪電子（285）炒高9.28%，收報29.45元。此外，快將「染藍」的小米（1810）創上市新高，高見23.85元，全日急漲5.39%，報22.5元，成交金額139億元，是成交最多的港股。
小米漲5.4%創新高
同樣快將「染藍」的藥明生物（2269）破頂，收揚3.16%，報202.2元；康龍化成（3759）首變紅底股，升8.25%，收報105.6元；歐康維視（1477）漲6.43%，收報28.15元。
藍籌股大致向好。友邦（1299）抽升4.07%，收報80.65元；滙控（005）漲2.1%，收報34元；蒙牛（2319）績後獲多間大行上調目標價，股價創新高，飆10.42%，收報39.2元，為最強勢藍籌股。但重磅股騰訊（700）急回，為最弱勢藍籌股，插3.14%，收報540.5元。
南方恒生科技ETF（3033）昨日登場，開報20元，比上市起始價約7.5元，高1.67倍，隨後股價大縮，收報7.615元，成交金額30.45億元。
騰訊挫3.1%跑輸藍籌
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，投資者在高位獲利沽盤急增，以至尾市升幅大縮，但他認為，恒指在100天線支持下，仍有力挑戰250天線，後市可進一步看好。