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英皇發2.5億美元中期票據

2020-08-29 列印
　　英皇國際（163）宣佈，成功更換並發行2.5億美元中期票據，為期三年，年利率為4.5厘，較舊票據提供多0.5厘回報。英皇指，早前交換新舊票據要約獲逾七成接納，肯定其在票據市場認受性。

　　英皇表示，該次發行市場反應理想，參與的投資者包括私人銀行客戶、財富管理客戶、高質國際知名基金及機構投資者等。

　　英皇指出，其財務管理一直穩健，亦把握最近較好債券市場的窗口，提早作出財務安排，向原訂於2021年9月到期的票據交換為今次發行的新票據，從中受惠年利率由舊發行的4厘，增至今次的4.5厘，以感謝現有票據持有人的支持。

　　原有票據於2016年9月發行，乃2億美元無抵押票據，按固定年票息4厘計息，實際年利率為4.06厘，用作一般營運資金，原須於2021年9月償還。

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