美擴制裁華企 分析料衝擊微 港股本周料25800遇阻

資金流入提振中港股市，恒指上周累漲5.75%，連續第二周走高。美股持續破頂，帶動恒指上周夜期微升0.2%，但仍低水4點；港股ADR指數微升44點。美國政府據報擴大制裁11間華企，有分析指，此舉較點名制裁微信、華為衝擊小，料本周港股溫和樂觀，向上突破25800點仍有阻力，料9月或受制於25500點，下旬美國總統特朗普電視辯論或現激烈言論，為大市增添變數。



港股上周在業績期下，處於整固狀態，投資者根據業績表現，判斷資產配置。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，外圍美股及A股表現理想，有助增加投資者信心，料本周港股表現不差，偏溫和樂觀，阻力位是25500至25800點，支持位則為25000點。



至於美國新增制裁11間華企，他認為較點名制裁華為及微信衝擊小，但仍會局限大市上升，料港股本周將於25000至25800點波動。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，下周一恒指季檢生效，將納入科技股份，或吸引北水繼續入市，科技股仍是本周強勢板塊，受市場資金追捧。



中美緊張關係仍是左右大市一大變數，惟料本周港股變化不會太大，於24500點至25800點上落。



季檢快生效 吸北水入市



至於9月港股走勢，溫傑認為市場流動性充裕，加上下周一科技股加入恒指，或令指數增長加快；以及未來多隻大型新股上市，故9月中上旬氣氛不會太差；惟市場須警惕9月26日美國大選辯論開啟，期間民調變化及特朗普過激言論，或令美股現回調壓力，局限港股後市走勢。



美大選臨近 股市或波動



他預計，24600點及23800點為下方兩個支持位，向上則可先突破250天線（約25779點），逼近26000至26500點或有較大爭持。



另外，內地8月PMI及財新PMI將於今日及周四出爐；本港7月零售銷售數據亦將於明日（周二）公佈。



