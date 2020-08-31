四大內銀派成績表 中期純利挫逾一成

中國銀行純利按年跌11.51%，至1009.17億元（人民幣，下同）；每股盈利0.32元，不派中期息。期內資產減值損失按年大增97.46%，至664.84億元。中行財報中並未提及「原油寶」事件及單獨做出撥備，截至6月底，中行不良貸款總額為1983.82億元，較去年底升11.3%；不良貸款率為1.42%，升0.05個百分點；不良貸款撥備覆蓋率升3.6個百分點，至186.46%。上半年淨息差為1.82%，按年減1個基點。
中行減值急增近倍
農行上半年純利按年跌10.4%，至1088.34億元；每股收益0.3元，不派中期息。期內信用減值損失991.23億元，按年增34.9%。農行期內不良貸款餘額2077.45億元，較上年底增近11%；不良貸款率1.43%，升0.03個百分點。
工行中期少賺11.4%，至1487.9億元；每股收益0.42元，不派息。工行上半年計提資產減值損失1254.56億元，按年增26.5%。工行期內不良貸款金額為2699.61億元，按年增12.4%。不良貸款率1.5%，較上年底升0.07個百分點。
不良貸款齊增雙位數
建行中期純利按年跌10.74%，至1376.26億元；每股盈利0.55元，不派中期息。該行稱，基於前瞻審慎原則，加大減值準備計提力度，期內信用減值損失1113.78億元，按年增49.22%。
建行期內不良貸款餘額2455.16億元，較上年末增15.55%；不良貸款率1.49%，較上年底升0.07個百分點。