蘋果特斯拉造好推升納指 中美未明朗 杜指回吐223點

中美兩國關係仍然不明朗，美股周一個別發展，杜指暫最多跌290點，低見28363點；標指偏軟，蘋果及特斯拉造好帶動納指上升。杜指早段報28444點，跌209點；標普500指數報3505點，跌2點；納指報11764點，升69點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28430點，跌223點；納斯達克指數收報11775點，升79點。滙控（005）美國預託證券價格曾見33.57港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見526.47港元，較香港收市價跌4.03港元。



特斯拉再破新高



蘋果及特斯拉股份1拆4後及1拆5後，周一以調整後的股價交易；蘋果升3.45%，報129.11美元，暫時為表現最強的杜指成份股，盤中高見130.05美元；特斯拉急飆9.42%，報484.4美元，盤中高見497美元，打破上周五創下的盤中歷史紀錄高位463.7美元（相當於未拆細前的2318.5美元）。



中國商務部上周五公佈調整後的出口管制目錄，擴大技術出口管制，管制範圍涉及數據分析的個人化訊息推波技術，以及AI互動介面技術等。《日經新聞》報道指出，調整後的目錄恐影響TikTok美國業務的收購交易。據CNBC報道，收購TikTok美國業務的交易最早可能於今天宣佈。



中印傳衝突 恒指跌245點



聯儲局上周表示將採用平均通脹率目標，分析認為將維持超低利率水平一段時間，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周一表示，有了新的政策框架後，聯儲局下一步行動將轉向討論抗疫救經濟。



歐洲三大主要股市周一全線跌。但以八月全月計仍上漲了2.8%。法國公用事業公司蘇伊士集團股價飆升18%。英國富時100指數收報5963.57，跌36點。德國DAX指數收報 12945.38點，跌87點。法國 CAC指數收報4947.22點，跌55點。



金價靠穩。於紐約商品交易所，交投最活躍的12月份期金，收報每盎司1978.6美元，升3.7美元，升幅0.19%。



港股8月收爐，恒指最後一個交易日先高後低，曾高見25847點，創一個半月高位後，因傳中印在有爭議邊境地區發生衝突，大市掉頭回落，最後以全日低位25177點收市，跌245點，全月計數仍累升581點，連續第三個月上漲。國指失一萬關，收挫191點，報9991點，成交急增至1817億元。分析料9月下旬港股有有明顯的方向，短期恒指有力回升至25800水平。



人民幣連日走強，人民幣即期收報6.8535兌1美元，升116點子，連升七日，創十四個月新高，並推動A股向好，惟因尾段表現「走樣」，滬指收報3395點，跌0.24%；8月份，滬指仍累升2.59%，連升三個月。