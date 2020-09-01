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四大內銀憂下半年盈利

2020-09-01 列印
　　工商銀行（1398）行長谷澍表示，工行多年來出現首次中期純利下跌，主要是按國家有關政策要求，向實體經濟讓利，另方面也是自身的需要。

        中行（3988）風險總監劉堅東預計，下半年信用風險將持續暴露，批發零售、餐飲旅遊及交通運輸等行業恢復速度或較為緩慢；受國際經濟形勢影響，外貿及大宗商品等行業的客戶風險亦相對較大。

        建行首席風險官靳彥民亦預計，未來不良貸款將逐步釋放，惟預計不會激烈上升或反彈。而未來一些政策到期後的推出，將會對資產質素帶來一定影響，但總體仍可接受。

        農業銀行（1288）行長張青松認為，該行盈利增速不可避免地面臨進一步下行的壓力，該行會努力保持營業收入等財務指標穩健增長。

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