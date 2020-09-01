百勝中國今起招股 23635元入場歷來第三貴

根據資料文件顯示，百勝中國是次回流上市，合共發售4191.07萬股，當中4%為本港公開發售，最高集資196.14億元，預計本周五（4日）截止招股，下周四（10日）掛牌，高盛為獨家保薦人。
是次該股定價最高達468元，入場費高達23635.8元，是歷來一手金額第三貴的新股，僅次於去年上市的翰森製藥（3692），以及1997年上市的北京控股（392）。該公司表示，發售價定價將參考百勝中國在預期定價日9月4日或之前的美股收市價。百勝中國上周五通過港交所（388）聆訊，美股當日股價上升2.07%，收報97.45美元。
分析料熱度遜農夫
輝立證券企業融資經理陳英傑表示，現時亦無法確定能夠借出多少孖展額度，因為資金都被農夫山泉「鎖死」，能夠借出的金額一定會少過農夫很多，有可能低於100億元或更少。有券商表示，農夫山泉與百勝中國招股時間太接近，資金來不及回籠，預計百勝認購熱度會較遜色。
另外，正在香港以及上海科創板申請上市的螞蟻科技集團，於上交所官網顯示的IPO審核狀態已變更為「已問訊」。據悉上交所審核機構問訊可分多輪進行，若審核機構認為毋須進一步問訊，則會將審核報告提交上市委員會。
除此之外，據《IFR》報道指，早前市傳正考慮在港第二上市的中通速遞，初步計劃集資20億美元，中通方面表示不予置評。