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中石化：對全年業績有信心

2020-09-01 列印
　　上半年勁蝕217億元（人民幣，下同）的中石化（386）管理層昨日透露，自五月起已成功扭虧，並帶動第二季錄得稅前盈利44億元。中石化董事長張玉卓表示，一直重視可持續的股東回報，有信心全年取得較佳業績，保持穩定分紅水平。

　　中石化總裁馬永生表示，上半年疫情及油價暴跌下，實施「百日攻堅創效」行動，定立多項生產經營和財務目標，最終有關成效所涉金額為124億元，當中成本降低34億元，好過預期。他指出，中石化在五月已錄得經營利潤，帶動第二季扭虧為盈。

　　雖然上半年錄得巨額虧損，但中石化擬派發特別息0.07元，較去年普通股息少41.7%。張玉卓表示，有信心實現更好業績，料有能力保持穩定的分紅水平。

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