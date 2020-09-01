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次季內地客新單保費跌93%

2020-09-01 列印
　　疫情限制中港兩地人流，內地客來港投保進一步急跌。保監局最新公佈，由於跨境人流持續受到限制，第二季源自內地訪客的新造保單保費，按季大幅收縮84.5%，至8.39億元，按年更跌93.8%；上半年整體下跌76.3%，至62.4億元，佔個人業務總額降至單位數，僅9.6%。

　　上半年內地訪客來港投保的新造保單數目，按年大減87.6%，至約2.64萬份。內地訪客投保的保單中約98%，以非整付方式支付（即非一筆過支付），危疾、終身壽險及儲蓄壽險，分別佔這些保單的49%、36%和5%。

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