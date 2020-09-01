日清受惠「宅經濟」 中期多賺34%不派息

該公司期內收入大增15.9%，至17.35億元。其中香港業務收入為7.08億元，按年升13.1%，佔總收入40.8%；內地業務收入為10.27億元，按年亦漲17.8%，佔總收入59.2%。
合味道成內地增長動力
日清指出，香港由於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別的即食麵及冷凍食品需求激增，袋裝面由於體積小及可在家中製作，為大多數港人的普遍習慣，於香港吸引更多需求。內地方面，杯裝即食麵尤其是合味道品牌，繼續成主要增長動力。
新冠肺炎疫情肆虐，日清於內地廠房曾於農曆新年前後，被政府強制關停。該公司指，自3月起大部份工人逐漸復工，生產線一直處於高使用率。另外截至6月底止，其現金及現金等價物為14.92億元，資本負債比率為零，預期有足夠資源應對疫情挑戰，並長遠實現可持續業務發展及表現。
為擴大收入來源，日清作出價值約710萬元的初步投資，於香港建立首個預先包裝即食新鮮蔬菜生產線，料將於今年12月投入生產。另外，去年7月宣佈用於生產包裝材料的新生產廠房建設，料將於明年年底前完成，目前施工進展良好，預計工程不會出現延誤。
儘管疫情爆發，日清中港市場表現平穩。展望未來，該公司認為，目前疫情受到進一步控制，由於經濟逐步恢復正常，預期優質即食麵市場，將於中短期內得到健康增長，公司將密切觀察，並透過推出新產品及地區擴張來恢復於內地業務。受惠強勁業績表現，日清昨日升1.21%，收報8.37元，成交金額1.35億元。