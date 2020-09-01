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中旅半年勁蝕4.43億

2020-09-01 列印
　　中旅國際（308）上半年股東應佔虧損4.43億元，去年同期盈利4.19億元，不派息。管理層指，疫情影響出遊意願，隨著內地疫情逐步受控，自6月起出遊明顯復甦。惟香港部份接連受打擊，旅遊相關行業損失慘重，希望能盡快恢復與內地互通，令公司「開門做生意」。期內收入則跌74.3%，至5.71億元。

　　主席及執董蔣洪指，隨著內地疫情向好，有信心下半年收入較上半年好。另外旅遊市場正發生重大變化，由於人們出遊心理尚未完全放開，傳統旅行團方式的跨境及跨省旅遊，至今仍未得到恢復。蔣洪續指，目前人們轉向選擇大城市周邊的綜合性旅遊度假項目、酒店樂園的複合型親子遊項目，此類項目現已恢復，甚至超越去年水平。

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