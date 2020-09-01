中旅半年勁蝕4.43億

往年夏天，隔三差五會買薑花，今年多難，少了出街，家裏直到前幾天才出現薑花。插在瓶中，不到半日花蕾中就妖妖嬈嬈伸展出花瓣，如老友相逢，頓時花香浮動，一室愉悅。 薑花淡雅素靜，花瓣嬌嫩，姿態撩人，壽命也短，從開至謝，最多兩天。但就在這兩天之中，盡力開放，盡力芬芳，色香俱全，是盛夏之時最討人喜歡的一種花。 從前在《成報》上班的時候，中午吃完飯若得閒，便開車過海去花墟，閒逛看花，遇有薑花，便買幾紮回報館，分與同事，插得滿室清香。後來跟報館附近一家花店熟了，不去花墟的時候便去他們那裏買薑花，買了拿回報館插，一個夏天辦公室裏香氣繚繞。薑花很便宜，那時更便宜，粗粗壯壯，每次都覺得是用「捆...

2020-09-01