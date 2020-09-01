  • 2020年9月1日 星期二
  • 29º
  • 79%
熱門： 全民檢測黑豹新冠肺炎台灣偷渡

日報新聞 > 財經

恒大上半年收入增18%

2020-09-01 列印
　　中國恒大（3333）上半年純利按年跌56.1%，至65.4億人民幣；每股盈利0.495元，不派中期息。集團副主席兼總裁夏海鈞昨日出席業績直播會議時指，下半年可售貨量逾8100億元，按照上半年56%去化率預測，下半年將銷售4536億元，全年銷售有望達8000億元。他又稱未來會逐步分拆優質資產上市，力爭在今年完成物業管理上市。期內總收入為2666.3億元，按年升17.5%。

  受疫情影響，集團進行打折促銷活動，拖累毛利按年下降13.7%，至666.8億元。夏海鈞表示，疫情下恒大上半年啟動「網上賣房」，合約銷售金額按年增23.8%，至3488.4億元，已完成全年銷售目標的54%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd