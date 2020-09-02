蘋果拆股續升 納指再創新高 新紓困現曙光 杜指升215點

美國新紓困計劃有新消息，刺激美股早段向好。杜指曾升63點，見28494點；標普指數則升12點，報3512點。科技股表現繼續標青，蘋果股價於分拆後續升，刺激納指早段升逾百點，再創紀錄新高。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28645點，升215點；納斯達克指數收報11939點，升164點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見32.97港元，較香港收市價跌0.53港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見538.89港元，較香港收市價跌0.11港元。



美國財長努欽周一表示，白宮和參議院共和黨人仍定期針對可能的新紓困方案進行討論，盼最快能在下周公佈最新法案。美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，參議院共和黨人下周可能會提出一份價值約5000億美元的刺激法案。梅多斯稱，與部份民主黨人談判取得進展，為州和地方政府籌集資金，仍然是談判中最大困難。



另外，美國電動車生產商Tesla股價，在周一拆股後繼續飆升，令創辦人馬斯克（Elon Musk）的身家水漲船高，超越facebook創辦人朱克伯格，晉身全球第三大富豪。Tesla在股價急升後，昨晚隨即在市場抽水，計劃配股集資50億美元（約390億港元），配售代理包括高盛、花旗及摩根士丹利等。



Tesla曾見500美元



特斯拉的電動車概念為市場趨之若鶩，在周一一拆五後，繼續吸引更投資者追捧，昨晚股價更高見逾500美元，即拆股前的2500美元，自三月股災以來，短短五個多月暴升逾六倍，帶動馬斯克身家大進帳。



據彭博早前報道，蘋果公司已要求供應商，今年最少生產7500萬部5G iPhone，顯示儘管受新冠疫情影響，蘋果仍未下調全年生產預期。



港股牛皮微升7點



港股方面，恒指九月首個交易日現牛皮悶局，恒指早段一度失守二萬五，低見24995點，其後走勢回穩，於20天線（25146）和50天線（25135）反覆拉鋸缺乏方向，全日波幅258點，收報25184點，微升7點，大市成交縮減至1390億元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，恒指多條移動平均線匯聚在一起，目前市況缺乏明確方向，加上市場沒有利好大市催化劑刺激，預料指數於100天至250天線區間反覆上落。