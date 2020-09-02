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人幣曾升至6.81水平

2020-09-02 列印
　　美元弱勢持續，加上中美貿易衝突升溫風險消退，刺激人民幣一度升上6.81水平，在岸價（CNY）收報6.8239兌1美元，大升296點子，創近16個月高位。

　　人民幣離岸價（CNH）昨日連破幾關，午後升破6.82，一度大漲343點子，高見6.8134，創逾16個月新高，其後回至6.82。人民幣兌每百港元一度高報87.92，後報88.01。

　　人行開出的人民幣中間價六連升，昨報6.8498，升107點子，創逾14個月高。

　　東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤表示，美元弱勢持續下跌，加上近日中國PMI數據勝預期，中央保持偏向中性貨幣政策，令內地市場利率上揚，中美息差擴闊，資金因而流入較具吸引力的中國資產。
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