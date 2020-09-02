生科公司集資中心 港十年內稱冠全球

自2018年港交所（388）上市改革之後，允許未有盈利的生科公司來港上市以來，生科股愈「炒」愈有，更一度成為市場焦點。昨日交易所2020生物科技峰會上，港交所主席史美倫表示，香港現已成為亞洲最大，以及全球第二大生科公司集資中心。







行政總裁李小加指出，面對內地14億人口健康及老化問題，醫療成本不斷提升，有信心本港在未來10年，能成為全球最大的生科公司集資中心。



李小加在開場致辭中表示，兩年前港股市場引入未有盈利的生科公司時，香港作為傳統市場難以接受，在風險處理上不簡單。他當時對此事感到擔憂，曾與業內人士多次進行探討，最後才作出此決定。他直言，新上市規則推出之初，部份生科公司由於估值、外部環境等因素影響，表現令人失望。他慶幸當時不想市場受到有形或無形的手干預，故讓市場自行解決，才有今日的成績。



人口老化推動發展



李小加續指，目前全球科技巨大發展，特別是在中國，生科領域進步顯著，加上中國14億人口面臨人口老化，以及醫療費用持續上升問題，均是推動生科行業發展的基礎動力。他預期未來10年將是生科的重要時刻，香港可成全球最大生科公司集資中心。



交易所上市主管陳翊庭介紹，過去20家根據18A上市的生科股，首次公開集資額達480億元，上市後再融資規模達460億元，其中就有8家公司正致力於尋找治療新冠肺炎的治療方案，可見生科股在港已形成「聚眾效應」。



除了生科股上市種類愈發豐富，亦有愈來愈多來自投行、律師行等相關人才參與該行業。



陳翊庭又在會上釐清生科股上市的五大方面，包括生科股上市時，應解釋商業化核心產品集資用途，當中認可的用途有，在現有基礎上發展新產品於新市場上市。



