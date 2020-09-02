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長實助高銀完成再融資

2020-09-02 列印
　　早前「水緊」的高銀金融（530）解決債務危機在望，市傳在「白武士」長實（1113）牽頭下，高銀已完成再融資方案，或趕及償還即將到期的102億元貸款。

　　消息指，本周一在長實牽頭下，高銀已完成再融資方案，惟未知悉具體金額及條款。高銀在七月曾表示，會在即將到期的102億元貸款中，尋求約87億元新融資，以及出售啟德4B區4號地皮來償還，該地皮早前套現34.77億元。該批102億元貸款中，包括旗下持有高銀金融國際中心的賜譽，發行68億元浮息優先抵押票據，以及兩筆合共近34億元的定期貸款融資。

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