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內地八月財新PMI報53.1新高

2020-09-02 列印
　　內地經濟持續恢復，製造業擴張再度加速。昨日公佈的財新8月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53.1，較7月提高0.3個百分點，創2011年2月以來最高，已連續4個月處於擴張區間。財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業景氣度持續改善，外需亦開始回暖。

　　製造業產出連續6個月處於擴張區間，8月生產指數錄得約9年半以來新高，連續兩個月加速擴張。新定單指數亦連續3個月處於擴張區間。受訪企業反映，客戶需求曾因年初疫情而受挫，現已進一步恢復，銷售得到提振。隨着全球疫情防控措施逐漸放鬆，外需轉強，8月新出口定單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。新定單增加令廠商繼續增加採購，8月原材料庫存指數連續3個月處於擴張區間，但較7月創下的7年半最高值有所放緩。　　



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