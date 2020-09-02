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葉氏料油墨業務 明年底深創業板上市

2020-09-02 列印
　　葉氏化工（408）早前宣佈，計劃將旗下的洋紫荊油墨業務分拆至深圳創業板上市，該公司副行政總裁葉鈞昨表示，雖然疫情阻礙交通出行，但該公司持續有與券商等合作夥伴洽談項目，下周舉行的特別股東大會若獲股東通過，會爭取於明年初遞交上市申請，最快2021年年底能夠上市。

　　疫情下，該公司業務亦受阻礙，上半年純利跌33.5%，至5880萬元，葉鈞指，目前整體市場氣氛較上半年好很多，因中國經濟開始恢復正常，各行各業均有回暖，惟疫情陰霾仍未散去，再加上出口方面的業務下半年仍未見轉好，對下半年能否追回疫情時放慢的進度，仍持謹慎態度。

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