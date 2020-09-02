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創維半年多賺1.16倍

2020-09-02 列印
　　電視生產商創維集團（751）昨公佈，上半年純利錄得3.91億元（人民幣，下同），按年大升116%；每股盈利12.87分；不派中期息。管理層昨表示，因應疫情帶來的諸多不確定性，決定不派發中期息，全年派息將視乎未來經營情況而定；預計全年電視銷售量按年持平沒有太大問題

　　受疫情影響，該公司上半年營業額按年跌近7.3%，至159.8億元。純利上升主要受益於期內出售廣州創維電子的股權錄得利潤約1.38億元，以及根據國內最新稅收政策退還增值稅約2.86億元。

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