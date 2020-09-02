中環IFC外望——Payme信用卡增值上限減半

滙豐旗下電子錢包PayMe時隔一年，再度下調信用卡每月增值上限。PayMe向用戶發送電郵稱，自10月1日開始，信用卡每月增值上限將由2000元削半至1000元。但若用戶以銀行戶口為增值方式，並完成所需資料的驗證，每月最高可增值5萬元。



滙豐發言人回覆本報查詢時表示，該行不時就PayMe服務細則作定期檢討，並根據多方面因素作出調整，包括營商環境、市場趨勢及客戶體驗等；如有需要，客戶可透過其於包括滙豐在內的14家本地銀行的戶口，為PayMe個人帳戶增值，每人每月的增值上限為5萬元。PayMe於其網頁解釋，下調信用卡增值額度，主要是因從銀行戶口增值可讓用戶享有更方便靈活的增值方式，以及更高的增值上限。



PayMe推出3年以來，信用卡增值額度連連走低，其去年已將信用卡增值的每月上限，由5000元大幅降至2000元；當時其管理層強調，日後仍會支援信用卡增值。市場有分析認為，用戶以信用卡增值PayMe，發卡公司會向PayMe徵收交易手續費，成本較貴，因而令其下調信用卡每月增值額度，從而鼓勵用戶透過其他方式增值PayMe。



七月全球航空運輸量挫八成



國際航空運輸協會（IATA）在電話會議上公佈，7月全球航空運輸量按年下降79.8%，航空業復甦弱於預期。其中國際運輸按年低92%；歐洲內部運輸略有改善，按年下降79%。



中國運輸狀況有所復甦，但美國或澳洲等市場，並未出現同樣復甦，意味中國境外航空公司的運輸量依然很低。



全球運力增長與實際預訂之間的缺口正在擴大，導致大多數市場中，航空公司運載率處於紀錄低位，並以更快速度消耗現金。



高瞻