納指升穿萬二關創新高 儲局或再放水 美股彈454點

雖然美國的經濟數據未有驚喜，但聯儲局理事暗示未來幾個月將公布新刺激經濟措施，刺激美股早段升逾200點。在蘋果公司等科技巨擘帶動下，標普指數以及納斯達克指數，早段同樣再創新高。港股夜期則遍軟，中段跌54點，見25003點，較恒生指數收市，低水117點。



經濟數據方面，美國人力資源服務機構ADP公佈，美國八月份私人企業職位增加42.8萬個，市場預期上升95萬個，較預期遜色，但較七月份的16.7萬個職位增長有改善。



金價回吐，紐約期金昨晚每盎司跌近20美元，跌至1959美元，跌幅相當於1%。



另外，於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1944.7美元，跌34.2美元，跌幅1.73%。紐約期油亦跌0.5%，見每桶42.5美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報29100點，升454點；納斯達克指數收報12056點，升116點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見33.11港元，較香港收市價跌0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見541.43港元，較香港收市價跌3.57港元。



歐洲股市周三揚升。儘管歐羅區經濟令人擔憂，但華爾街股市的強勁表現帶動歐洲股市上揚。英國富時100指數收報5940.95點，升78點。德國DAX指數收報13243.43點，升269點。法國CAC指數收報 5031.74點，升93點。



港股方面，市場繼續炒股不炒市，多隻科技股獲得資金追捧兼破頂，恒生科指創新高收市，收造7909，升3.06%。同時，內地審議及通過規範民辦義務教育管理文件，市場擔心中央加強對民辦義務教育的規範管理和監管，教育股出現洗倉式下跌。



大市缺乏方向，恒指連續第二日好淡角力，於二萬五關口反覆上落，收報25120，跌64點；成交增至1595億元。



科技股繼續受追捧，微盟（2013）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）、美團（3690）、小米（1810）及比亞迪電子（285）股價齊齊破頂。此外，股王騰訊（700）也跟隨走高1.11%，收報545元。



內地嚴管民辦學校 教育股暴跌



國家主席習近平日前主持的會議已通過《關於規範民辦義務教育發展的實施意見》，市場擔心中央將加強監管教育行業，令辦學投資增，回報周期卻拖長，多隻教育股顯著急挫，天立教育（1773）瀉23.44%，收報6.73元；睿見（6068）插24.1%，收報3.15元；楓葉教育（1317）跌17.86%，收報2.53元；成實外教育（1565）挫12.46%收報2.53元。



圓通速遞（6123）母企圓通速遞獲阿里巴巴斥約66億人民幣增持12%，圓通速遞（國際）全日落鑊熱炒，收市爆升2.59倍收造7.15元，為全日最大升幅港股，成交額23億元。