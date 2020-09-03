  • 2020年9月3日 星期四
  • 30º
  • 83%
熱門： 黑人聖誕老人新居屋陳日君新冠肺炎

日報新聞 > 財經

金管局再注資24.5億穩港元

2020-09-03 列印
　　近日本港的新股市場甚為暢旺，刺激市場對港元的需求。昨日金融管理局為今年以來第40度入市，承接3.16億美元沽盤，續向市場注入24.49億港元，銀行體系的總結餘，將於今日升至2063.28億港元。

　　大型新股輪番來港上市，港匯頻頻觸及7.75強方兌換保證，另到金管局本周一連三日都要入市，為今年以來，已累計出手達到40次之多，合共向市場沽出近1324億港元，令銀行體系總結餘，由逾500億元水平一路向上，現已突破2000億元大關，創出近3年來的高位。

　　銀行近乎「水浸」之下，香港銀行同業拆息（HIBOR）亦普遍下跌，其中與樓按相關的1個月拆息微跌2個基點，至0.41厘；3個月拆息連升6日至0.51厘，為約1個半月高位。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd