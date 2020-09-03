Zoom股價疫市暴漲 李嘉誠一夜進帳240億

投資有道的長和系資深顧問李嘉誠，成為「疫市」大贏家之一。視像會議軟件Zoom受惠在家工作冒起，周二晚股價暴漲，帶挈有份持股的李嘉誠身家一晚進帳逾30億美元（約240億港元），彭博編製的億萬富翁指數顯示，Zoom的股份已佔其總資產三分一，比長和及長實單獨計算還要多。



彭博億萬富翁指數指出，在Zoom的幫助下，李嘉誠的身家短短一日勁升一成，單日進帳30.8萬美元，截至周二總身家為326億美元（逾2500億港元），全球排名躍至第31位，仍然是香港首富。在中港地區僅次於排第17的阿里巴巴創辦人馬雲和第21位的騰訊創辦人馬化騰。



疫情推動居家工作模式，令Zoom軟件次季利潤急增33倍，至1.8億美元，遠超市場預期，全球客戶人數急增4.5倍，至37萬戶，管理層亦再度上調全年經盈利潤目標多一倍。亮麗業績刺激在美上市的Zoom股價於周二飆升四成，報457.69美元，市值亦隨之升至近1300億美元。



Zoom股份佔資產三分一



據彭博統計，李嘉誠旗下的維港投資持有Zoom約百分之8.5股權，為李嘉誠注入約110億美元身家，折算約850億港元，佔總資產三分一。而李嘉誠兩大旗艦企業長和及長實，由於今年以來股價分別跌三成及兩成三，李嘉誠持股攤佔市值約為580億港元和550億港元，單獨計落後於Zoom的貢獻。維港投資拒絕評論事件。



維港投資於2002年成立，多年來投資大量創科公司，據其網頁顯示參與過多達一百項投資，收益會撥入李嘉誠「第三個兒子」之稱的李嘉誠基金會。有關投資涉足領域廣泛，除了Zoom，較為人熟悉的包括社交網絡facebook、蘋果人工智能系統Siri、通訊軟件Skype、線上音樂串流平台Spotify等，亦有人造肉公司Impossible Foods、人工智能AlphaGo開發團隊DeepMind等，部份已在美國上市或獲得大型企業收購。



