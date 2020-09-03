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內房回暖 碧桂園八月多售三成

2020-09-03 列印
　　內房昨紛紛公布8月銷情，樓市回暖下，銷售均錄得約三成以上的升幅。龍頭企碧桂園（2007）8月權益合同銷售額按年增30.1%，至609.3億元（人民幣，下同）；對應權益合同銷售建築面積約712萬平方米，按年升38%。經計算，碧桂園今年首8個月累計權益銷售額為3821.6億元，按年增2.9%。

　　萬科企業（2202）亦公布，單計8月，合同銷售金額錄得587.2億元，按年增33%。累計今年首8月，實現合同銷售金額4382.2億元，按年增2.8%。中國奧園（3883）8月物業合同銷售金額錄得108.5億元，按年升逾41%。

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