  • 2020年9月3日 星期四
  • 30º
  • 83%
熱門： 黑人聖誕老人新居屋陳日君新冠肺炎

日報新聞 > 財經

正商續擴充土儲 預全年百億投地

2020-09-03 列印
　　內房企正商實業（185）上半年加速拿地，該公司財務總監兼公司秘書郭柏成在電話業績會中表示，將持續擴充土地儲備，預計全年招拍掛拿地的支出預算約為60億元（人民幣，下同）至70億元，加上20多億元的土地收購款，全年拿地投入預計約為100億元。

        正商實業上半年通過公開市場招拍掛收購19幅地塊，總佔地面積約為74.64萬平方米；並收購興城控股全部已發行股本，興城控股於河南省擁有5個持作出售及發展中物業項目。他預計，全年招拍掛拿地的支出預算約在60億元至70億元，加上20多億元的土地收購款，全年拿地投入約100億元。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd