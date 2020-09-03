螞蟻策略投資額約15億 亞洲財管傾全力搶IPO

超級獨角獸螞蟻科技集團中港兩地首次公開發行（IPO）登場在即，外電引述知情人士稱，螞蟻承銷商已與多個內地機構投資者接觸，戰略投資額至少需10億至15億元人民幣。面對有可能是全球最大的IPO，連亞洲財富管理界亦出盡全力，為確保客戶能參與螞蟻IPO，他們正協助客戶沽出投資套現，以及準備擴大貸款予客戶，反映日後螞蟻招股反應或炙熱。



螞蟻集團在沉潛5年半後，日前開啟中港同步掛牌進程。路透引述知情人士指，螞蟻在上海科創板的集資金額，或超過香港，總集資規模達300億美元（約2340億港元）。不過，在香港和上海的股票流通量比例份尚未確定，但在獲得投資者的初步反應後，在上海的股票發行量可能較香港多。報道指，螞蟻IPO承銷商近日就戰略投資方面，已經與數名內地機構投資者接觸，戰略投資額至少需10億至15億元人民幣，並設有12個月的禁售期。螞蟻就此不予置評。



貸款價值比升至80%



路透引述銀行界人士稱，亞洲財富管理者正準備擴大貸款給他們的客戶，並協助客戶出售投資套現，以確保能參與可能是全球最大的螞蟻IPO。



銀行界人士表示，在巨額的IPO中拿到理想的申購數量不簡單，若能在螞蟻IPO上投入更多資金，最終能獲得理想股權的勝算就愈大。另一歐洲財富管理公司駐港銀行家稱，若螞蟻是全球最大的IPO，財富管理者就必須努力確保他們的客戶能在其中佔一席之地。而對於這樣的發行來說，只能透過增加槓桿，從而加大申購規模來提高中籤機會。



消息人士稱，一些銀行甚至希望將貸款價值比（loan-to-value ratio），即可借到的金額與標的資產總金額的比例，提升至80%。另有部份財富管理公司還建議亞洲客戶減持，或沽出固定收益和其他表現不佳的證券，以釋放流動性參與螞蟻IPO。







