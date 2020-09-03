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滙豐上調人民幣預測至6.7

2020-09-03 列印
　　人民幣昨變動不大，在岸價（CNY）終止八連升，收報6.8261兌1美元，跌22點子。惟滙豐發表研究報告，將今年底人民幣匯率預測由原來6.95上調至6.7，估計明年人民幣更有望進一步升值至6.6。

　　人民幣離岸價（CNH）昨最高見6.8225，截至晚上9時半報6.8317，升53點子。滙豐環球研究發表報告，將今年底人民幣匯率預測調升至6.7兌1美元，明年底則調升至6.6水平。滙豐原本預測今明兩年的人民幣匯率均為6.95水平。滙豐指出，人民幣兌美元自今年5月開始走強，同期美匯指數下挫，相信內部及外部因素均是導致人民幣升值的原因。

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