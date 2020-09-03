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穆迪料港經濟增長負8%

2020-09-03 列印
　　香港經濟身陷泥潭，國際評級機構穆迪預計，受疫情反覆及政局不穩等拖累，今年本港經濟或收縮近8%，明年則有望受惠於內地經濟復甦，按年增長反彈至6%至8%。

　　穆迪亞太區首席經濟學家Steve Cochrane表示，全球經濟經過4月及5月的深度衰退後，近期受惠於政府放寬社交距離限制，帶動生產及需求，已普遍復甦；但消費及商業投資信心仍疲弱，或需待新冠肺炎疫苗面世後方可恢復，不排除全球經濟出現W型復甦。

　　預計今年下半年經濟表現仍疲弱；但明年受惠於低基數效應及內地經濟反彈，或可顯著增長6%至8%。

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