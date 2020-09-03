中環IFC外望——鷹君羅嘉瑞做檢測 稱採樣過程舒適

於疫情下很多香港企業都改用網上開會，鷹君集團昨日「開Zoom」員工超過500人，為政府普及社區檢測計劃做交流。



本身是內科醫生的鷹君集團主席羅嘉瑞（見圖），昨日召開全體員工線上分享會，包括主要管理人員在內，出席人數超過500人。



羅嘉瑞分享昨日完成社區檢測計劃，形容採樣過程非常舒適、方便簡單，並未如坊間所指的持續痛感，又稱醫護人員採樣專業、保護裝備充足，呼籲集團員工可以及早自願參與，保障自己、屋企人和同事，做到同心抗疫。



羅嘉瑞在會上從醫生角度稱，現在香港每日都有新增個案，而且有一定比例感染源頭未明，顯示社區存在隱形病毒傳播鏈，相信全民檢測可能找出隱形病人。



他相信計劃可能增加市民回復正常生活的信心，而且可加快恢復經濟活動。他又祝願香港經濟能盡快回穩，市民身體健康。



京東推新計劃 助商家貨賣全球



京東（9618）公佈，推出「京」動全球計劃，以助中國品牌走出國際，提供一站式服務，並旨在通過供應鏈賦能、大數據賦能、商家賦能、營銷賦能、千萬補貼5個方面，助商家實現「一盤貨賣全球」，將京東整個生態模式，擴展到港澳台及海外市場。



京東全球售海外華人業務招商負責人王會潔稱，從9月起，京東在港澳台擴大招商，從資料審核、後台開店、簽約，最後到網上店舖開張，整個流程大約需要一個多月時間。



上半年京東在香港地區銷售額按年增長近3倍；京東「618」購物節數據顯示，6月1日至18日，香港成交額（GMV）按年增長近2倍，用戶數增長超過3倍。其中，最受香港用戶歡迎的商品有食品飲料、電腦數碼、手機等。



高瞻