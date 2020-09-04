蘋果特拉斯捱沽 納指暴跌半成 科技股災 杜指一度瀉千點

美股周四受科技股拖累大跌，杜指早段曾急挫808點或2.78%，報28292點；標普指數跌127點或3.57%，報3453點；納指就跌622點或5.17%，報11433點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28292點，跌807點；納斯達克指數收報11458點，跌598點。滙控（005）美國預託證券價格曾見32.60港元，較香港收市價跌0.85港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見518.66港元，較香港收市價跌15.34港元。



蘋果股價收報120.88美元，跌10.52美元，跌幅達8.01%。特拉斯連日創新高後，遭第二大股東減持套現，收市報407美元，大跌40.37美元，跌幅更達9.02%。



分析師表示，部份投資者開始質疑科技股目前的高估值是否能持續下去，拖累科技股急。蘋果、微軟、亞馬遜和facebook股價早段均下滑。他們又表示，美國上周首次申領失業救濟人數低過100萬關，為88.1萬人，好過市場預期的95萬人，較對上周大減11.5萬人；但持續申領人數維持高企，上周有1325萬人。值得注意的是，美國勞工統計局本周更改計算方法，以反映季節性波動因素，故數據與上周出現顯著差距。分析師又說，市場認為勞工市場數字仍充滿不確定性，也利淡大市。



油價先急挫，後回順。10月交貨的紐約期油，收報每桶41.37美元，跌14美仙。



金價回軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1937.8美元，跌6.9美元，跌幅為0.35%。



港股方面，印度宣佈加碼禁用118款中國手機程式，恒指一度挫265點，收市險守二萬五關，報25007點，走低112點；國指則收報9940點，下降60點；港股成交金額1465億元。



恒指險守二萬五關



藍籌股個別發展，港交所（388）跌1.88%，收報386.6元；吉利（175）急回6.46%，收報16.52元，是最弱勢藍籌股。相反，碧桂園（2007）逆市急升2.44%，收報9.67元；銀娛（027）是升幅最大藍籌股，上漲2.7%，收報62.8元。



人民幣持續強勢，其中間價創近16個月高，航空股逆市起飛，國航（753）升2.45%，收報5.43元；南航（1055）升2.4%，收報4.26元；東航（670）升2.22%，收報3.22元。



