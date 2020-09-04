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儲局：經濟回溫仍遜疫前

2020-09-04 列印
  美國聯儲局公佈俗稱《褐皮書》的經濟前景報告，指出美國最近大多地區的商業活動溫和回升，但仍遠低於疫情前水平，而製造業帶動整體就業職位有所增長。報告又顯示，各地經濟復甦進展不均，部份前景依然低迷。

　　《褐皮書》指出，美國大多數地區的商業活動溫和回升，但仍遠低於疫情前水平，當中多數地區的製造業都在增長，碼頭、運輸和分銷活動上升，而汽車銷售強勁，旅遊及零售業改善，令消費者支出持續增長。不過，報告顯示多個地區增長幅度參差不均，當中芝加哥經濟活動強勁；但紐約幾乎陷入停滯；波士頓樓市轉好、部分行業卻仍停止運作。

　　報告顯示，多地就業職位增加，製造業最為顯著，但服務業增長仍見放緩，而愈來愈多企業從無薪假變成裁員。另一方面，一些企業開設職位亦無人問津，顯示開學時間、失業救濟措施等令生活前景未定。
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