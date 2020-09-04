農夫山泉超購1100倍 破紀錄凍資6424億稱冠

新股熱潮升溫，據內媒報道，下周掛牌的內地瓶裝水生產商農夫山泉(9633)，超額認購超過1100倍，凍結資金6424.11億元，成為香港歷來凍結資金最多的「凍資王」新股，打破12年前中鐵建(1186)的紀錄。由於農夫山泉股份一手難求，有市場傳言，暗盤開價較招股價高出八成八。



農夫山泉在上月28日截止認購，據新浪財經報道，一手中籤率僅為4.5%。在公開認購渠道入飛金額較大的乙組投資者，最少要認購30萬股，或約651萬元，但報道指這類剛進入乙組投資者，也只能穩奪四手(800股)股份。



雖然市場對農夫山泉股價走勢樂觀，但由於該股的招股時間橫跨兩個周未，長達十日，因此孖展投資者的借貸成本相應較高。



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬估計，以認購額最大的「頂頭槌飛」來說，農夫山泉股價可能要升兩成五以至三成，才可以抵銷孖展借貸成本，但實際情況，要視乎分配結果而定。



打破中鐵建紀錄



信誠證券聯席董事張智威估計，以農夫山泉的凍資金額推斷，小投資者可能要認購超過100手，才可以穩奪一手。他又說，市場盛傳有暗盤投資者開出的買入價，較招股價上限高出八成八，即是約40.4元，但暫時未有實際成交。



農夫山泉早前公佈，計劃發售逾3.88億股，市傳以上限定價，即21.5元，集資最多約83億元。一手200股，入場費約4343元，預期下周二（八日）掛牌，中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。



資料顯示，新股凍資王紀錄，是由2008年上市的中鐵建創出，當時為5300多億元，另外二家錄得超過5000億元凍資額的，為2017年上市的閱文(772)，以及2009年上市的國藥(1099)。



對於農夫山泉或創出凍資紀錄，許繹彬指出，今年的新股熱潮仍會持續。市場對於即將招股、預計集資額破紀錄的螞蟻科技集團，更是十分期待。







