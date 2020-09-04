  • 2020年9月4日 星期五
  • 31º
  • 74%
熱門： 謝嘉怡港大八十後樓神細So居屋

日報新聞 > 財經

恒大上月賣樓515億增8%

2020-09-04 列印
　　內地樓市回暖，房企8月銷售均錄得不小升幅。龍頭企中國恒大（3333）昨公佈， 8月錄得物業合約銷售約514.8億元（人民幣，下同），按年增約7.7%；累計今年首8個月，恒大合約銷售金額按年增約21.8%，至4506.2億元，已完成全年6500億元銷售目標的近七成。

        融信中國（3301）上月合約銷售額按年增一成，至120.3億元；今年首8個月，其總合約銷售額約845.3億元，按年微升5%。雅居樂（3383）亦公佈，8月預售金額錄得119.6億元，按年增17.8%。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd