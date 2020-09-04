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疫情催生「宅經濟」 屈臣氏電商生意旺

2020-09-04 列印
　　新冠肺炎疫情催生「宅經濟」，帶動線上平台的發展。長和（001）旗下屈臣氏集團的全球電子商務於今年第二季度迅速增長超過90%。屈臣氏表示，愈來愈多人習慣網購，認為有助推動電子商務長遠發展。另外，該集團亦公佈全球顧客消費行為的調查結果，當中顯示90%受訪者稱將繼續於網上購物，全數受訪者稱會回到實體店購物，反映顧客冀重返實體店舖，對業務復甦起關鍵作用。

        調查顯示，逾70%顧客指其收入已經或將會受疫情影響；當被問及疫情後生活方式的轉變時， 有92%的受訪者表示將參與更多戶外活動。





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