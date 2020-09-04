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保誠料下半年新做保單回升

2020-09-04 列印
　　新冠肺炎疫情持續，保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，本港新做保單保費無可避免受影響，但強調本地市場仍然穩定，相信市民對醫療及危疾的需求仍在；保誠第三季業務表現按季會有所改善，政府推出多項防疫措施，近期確診個案回落至單位數，對業務維持樂觀，相信下半年新做保單會有所回升。

        吳詩雅昨日指出，於疫情高峰期，有10%生意來自遙距投保。

        她又說，目前自願醫保約佔大眾醫療保單新生意銷售的一半，超過九成投保自願醫保的客戶選擇靈活計劃；預計自願醫保生意會持續增長。

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