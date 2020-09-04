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勵晶拓AI醫學領域 冀內地同業合作

2020-09-04 列印
　　勵晶太平洋（575）日前收購AI長壽科技研發商Deep Longevity（DLI）全部股權，擴展新興AI和長壽醫學領域。DLI創辦人及行政總裁Alex Zhavoronkov昨在線上會議中表示，中國市場潛力巨大，是其重要目標市場之一，希望未來能與一些中國科技巨頭合作，打入中國市場。

        勵晶太平洋通過發行約4.23億股新股，收購DLI全部股權，涉資約2956萬元。是次收購價低於DLI約3354萬元的加權平均估值，Alex解釋，主要考慮到未來可藉助勵晶太平洋取得更多資源擴展業務。



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