中環IFC外望——理柏：八月強積金人均賺5838元

受惠股票類基金表現理想，強積金連續5個月錄得正回報。據理柏最新數據顯示，8月份本港打工仔強積金平均回報升2.69%，若按今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元、計劃成員總數445.9萬人計，平均每名打工仔帳面賺約5838元。



今年首8個月計，打工仔的強積金平均回報增長4.12%，按去年底強積金總淨資產值9694.55億元、計劃成員總數436.5人計，即每名打工仔賺約9150元。



今年8月份，在各類基金中，續以股票類別表現跑前，尤其美、日股票基金回報最好，分別平均上升7.34%及7.21%，居其後為環球股票基金，當月平均回報5.15%。打工仔至愛的香港股票基金，平均回報升3.87%，差過大中華股票基金的4.42%的正回報，至於中國股票基金平均回報升3.1%。



當月表現最差的基金為債券類別，尤其港元債券基金，平均回報跌0.62%，表現包尾；而表現排在尾二為環球債券基金，平均回報跌0.23%。



港Visa網購交易增10百分點



疫情催谷本港無現金交易，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，今年上半年Visa香港除旅遊相關交易外的電子商貿交易額按年增長10個百分點，主要由於雜貨和食品配送增加；超過三分之一香港消費者於疫情期間願意進行更多網上消費，亦相信未來這一趨勢可持續。



史美琪表示，在疫情持續的情況下，更多消費者於商店或零售商結帳時會選擇電子支付；Visa香港現時超過70%的實體交易採用感應式支付，較疫情前的可比數據上升了10個百分點，遠高於亞太區內平均水平41%。



另外，消費者出境旅遊仍受限制，只能透過跨境電子商貿方式購物，因此跨境電子商貿交易亦錄得增長。



Visa一項研究顯示，55%的亞太消費者願意直接透過商戶的智能手機進行感應式付款；其中香港地區的這一數據為62%，與台灣一同排第二，馬來西亞則以64%的比例，排首位。



高瞻