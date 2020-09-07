非泡沫爆破 後市仍看好 科網股本周料續受壓

新冠疫情催化新經濟發展，科網股以及新經濟板塊成為市場熱捧對象，不過上周美國科技股突暴瀉，連帶港股受挫，一眾強勢科網股龍頭大跌。有市場人士分析，科網股本周開局仍有機會繼續回調，惟一眾科網公司早前公佈中期業績，營收仍見強勁增長，長遠新經濟股仍有較大增長空間，現時短暫回吐並非泡沫爆破，而屬健康調整。



港股上周表現向下，上周五更受外圍股市影響跌312點，全周累跌726點，跌幅達2.86%，低見24488點，是自8月10日以來新低。恒指夜期收報24654點，跌16點，較恒指上周五收市價低水41點。



港股上周插726點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，過去一段時間部份科網股升幅誇張，部份投資者選擇鎖定利潤，或令該板塊短期回落，預料科網股回吐仍未結束，包括美股在內仍有下跌空間。



除外圍股市外，中芯國際（981）日前被指將成美國制裁下一個目標，因此美國潛在制裁，亦會對本港科技股帶來回吐壓力。



多家科網公司中期業績亮麗，溫傑認為，隨著科網股份盈利繼續急增，新經濟周期未完，現時只是相對健康回調，如ATMX等股份未來仍有較大增長空間。



上周五港股及美股尾段跌幅收窄，加上新加坡黑期、夜期等變動幅度不大，預計港股不會大升，但亦較難大跌，恒指全周或在24200至24300點有支持，25000至25100點有阻力。



農夫百勝掀新股熱



聯儲局主席鮑威爾日前表示，美國未來數年仍會維持低息，以支持經濟復甦，股票分析師協會主席鄧聲興表示，低息環境令市場傾向追逐新經濟股，因資金成本較低，流動性充裕，投資者會偏好投資高增長板塊，加上疫情改變消費者基本生活模式，因此數年內新經濟板塊仍然處強勢。



近期新股市場逐漸火熱，市傳成為港股史上凍資王的農夫山泉（9963），將在明日（8日）掛牌。



據市場消息指，農夫山泉超額認購逾1100倍，凍結資金達6424億元，打破中鐵建（1186）於2008年創下的凍資紀錄。



回流上市的中概股百勝中國（9987）亦將於周四（10日）掛牌，該股以412元定價，較上周五美股收市價53.82美元，折讓1.2%。



除此以外，今日起阿里巴巴（9988）、小米（1810）以及藥明生物（2269）正式染藍。今日將公佈中國8月進出口數據，周三將有中國8月CPI數據，周四有新鴻基地產（016）公佈業績。



