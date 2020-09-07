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飛鶴斥31億購原生態 鞏固嬰幼兒奶粉地位

2020-09-07 列印
■中國飛鶴計劃全面收購原生態牧業，作價較停牌前輕微溢價約1.6%。資料圖片
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        內地嬰幼兒配方奶粉生產商中國飛鶴（6186）及原生態牧業（1431）聯合公佈，中國飛鶴計劃全面收購原生態牧業，並註銷所有尚未行使購股權；每股要約價0.63元，較原生態牧業停牌前收市價每股0.62元，溢價約1.6%，涉及總額最多30.71億元。

        通告表示，原生態牧業現有已發行的46.9億股，及尚未行使購股權約1.91億份；假設所有價內購股權將獲行使，飛鶴作為要約人需付30.71億元，該公司計劃使用內部資源撥付。另外，中國飛鶴無意在要約結束後，將原生態私有化，擬維持該公司於聯交所主板的上市地位；原生態牧業於今日復牌。

無意私有保留上市地位

　　公告又指，原生態為中國飛鶴主要鮮奶供應商之一，牧場亦靠近其下游加工廠房；透過該要約，中國飛鶴將能確保獲得穩定優質鮮奶供應，滿足消費者對其嬰幼兒配方奶粉產品不斷增長需求。相信飛鶴能進一步提升原生態牧業表現及推動其戰略發展，使之與飛鶴未來發展計劃一致；同時為飛鶴嬰幼兒配方奶粉產品生產增長提供強勁支持，強化其於這一領域領先地位。這一要約亦有助飛鶴提高向較小型奶農購買原奶品質控制水平，從而進一步提升飛鶴經營能力。

　　中國飛鶴希望原生態以大致現狀繼續經營業務，於要約結束後，飛鶴將詳細檢討原生態業務營運及財務狀況，制定可持續業務計劃或策略；根據檢討結果，中國飛鶴可發掘其他商機，及考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、集資、業務重組及業務多樣化，以增強原生態長期增長潛力。

　　截至2019年底，原生態牧業稅後利潤2.23億元人民幣，2018年同期則錄得5.56億元人民幣虧損；截至今年6月底，淨資產約44.43億元人民幣。原生態牧業於上周五（4日）停牌，停牌前報0.62元。中國飛鶴上周五收報16.48元，升3.78%。
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