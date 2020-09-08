破紀錄凍資6777億 農夫山泉70萬人申請 暗盤升逾倍

打破港股歷史凍資紀錄的「水中茅台」農夫山泉（9633）今日掛牌，該股最終合共獲得逾70萬份認購申請，成為自2009年以來最多人認購的新股。由於一手難求，該股在多個暗盤中升幅均超過一倍，當中富途暗盤叫價最高，收盤報44.05元，升104.9%，不計手續費及佣金，每手200股帳面賺4510元。認購頂頭槌飛的大戶盈利更為可觀，扣除孖展利息後，每張申請仍可獲利超過25萬元。



農夫山泉昨日公佈，每股將以招股價上限21.5元定價，本港公開發售超額認購1147倍，合共吸引逾70.7萬張申請，農夫山泉雖然未能打破2006年工商銀行（1398）有97.55萬人認購的紀錄，但亦成為自2009年以來，最多人認購的新股。招股凍結資金逾6777億元，打破2008年中鐵建（1186）維持12年的凍資紀錄，成為史上新股「凍資王」。



一手中籤率12%



根據股份回撥機制，本港公開發售股份數目增至1.048億股，佔全球發售總數約27%。一手中籤率達12%，斥資65萬抽150手，才可穩中一手，認購400手才可穩中兩手。該股國際配售部份亦獲得近60倍超額認購申請。



另外，是次招股合共錄得298張「頂頭槌飛」，每張認購申請斥資接近2.95億元，每張頂頭槌飛獲配94手。若以富途暗盤收市價44.05元計算，每張頂頭槌飛帳面獲利42.4萬元。若以九成孖展、2.3厘孖展息率計算，頂頭槌飛大客合共要支付逾16.7萬元利息，扣除利息後，每張飛仍可獲利25.7萬元。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，暗盤股價上升超過一倍已經「唔正常」，合理情況下應該最多升五成左右，現時純粹是市場資金炒作，因很多投資者「攞唔到貨」。今日開盤後亦會有內地資金加入炒作，他預計未來數日股價仍有上升空間，未必會回到很低價錢。



專家倡中籤者「食胡」



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，現時新股市場熾熱，暗盤上升一倍的股份並不罕見，但農夫山泉屬於內需股，不同科網及生物科技等高增長前景股份，因此建議抽中新股的投資者可以考慮「食胡」，不應該再追入。



