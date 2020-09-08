福祿首日超購154倍 孖展反應熱錄138億

普及社區檢測計劃由九月一日開展，截至昨天為止，一共找出十六名隱性患者。有人誤以為這個數字偏低，只佔已檢測市民中一個小比例，從而質疑這次大篩查的成本效益，但持這種想法的人，可說是大錯特錯，他們並不了解這次普檢的真正社會功能。 截至昨日下午近六時，約有近一百一十九萬人網上登記預約，其中一百零八萬人接受了採樣，經化驗並確認之後，已經找出十六人呈陽性反應，比率為百分之零點○○一四，表面看來，這個比例極低，但實際而言，每找出一名隱性患者，等同截斷社區中一條隱藏的病毒傳播鏈，直接阻止往後更多人受病毒感染，可以挽救更多人的性命。由於性命攸關，怎可說這次大篩查不重要。 大篩查進入倒數時刻，...

2020-09-08