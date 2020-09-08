福祿首日超購154倍 孖展反應熱錄138億

內地自媒體營銷服務提供商樂享互動日前通過港交所聆訊，據外電報道指，該公司已經開始進行投資者路演，集資2億美元（約15.6億港元），並計劃於本周四（10日）建簿，中信建投、招商證券以及交銀國際為聯席保薦人。
該公司主要營運連接行業客戶以及自媒體發佈者的平台，協助行業客戶透過自媒體渠道進行營銷，為其提供推薦分銷策略。另一方面，亦會向自媒體發佈者提供變現服務，即基於其算法，向自媒體粉絲網絡流量配對合適商品，但公司不會從自媒體變現服務中產生收益。
新股熱潮蓄勢待發，陸續有多隻新股尋求來港上市及聆訊。當中遠洋集團（3377）分拆旗下物業管理遠洋服務來港上市，截至今年6月30日，遠洋服務合共在中國管理210個物業，包括155個住宅社區以及55個非住宅物業，在管總建築面積達4230萬平方米，花旗以及中金為聯席保薦人。
遠洋服務擬來港上市
另外，據外電報道指，未有營收的生物科技公司嘉和生物藥業，將於本周尋求上市聆訊，計劃集資最多3億美元（約23.4億港元），公司主攻腫瘤及自身免疫藥物研發及商業化，高盛、摩根大通以及富瑞為聯席保薦人。東軟教育科技同樣計劃於本周尋求聆訊，預計集資1億美元，中信里昂為獨家保薦人。